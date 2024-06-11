الملك يؤكد البلينكن اهميه تكثيف الجهود لوقف اتفاقم الوضع الانساني في غزة

وطنا اليوم– أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية الدور الأمريكي في دعم الإستجابة الإنسانية في غزة، التي تواجه ظروفًا قاسية تستدعي عملاً جادًا وفاعلاً لمنع تفاقمها.

وبين جلالة الملك ضرورة البناء على مخرجات المؤتمر، لافتًا إلى الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر لغزة والضفة الغربية.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي للإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وحذر جلالته من خطورة عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، بإعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في القطاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.