الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات يثمنون عقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

وطنا اليوم:أشاد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بخطاب جلالة الملك خلال افتتاحه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين المصري والفلسطيني والذي أشار فيه الى ان الاستجابة الإنسانية دون المستوى المطلوب والوضع بحاجة الى إجراءات حقيقية على ارض الواقع.

وقال خرفان ان هذا المؤتمر يعكس الموقف الأردني التاريخي والمشرف من القضية الفلسطينية والحرب على غزة مثمنا دعوة جلالة الملك الى ضرورة وجود آلية جديدة لضمان تمكين المؤسسات الإنسانية لتقديم المساعدة والاستعداد لتجهيز المساعدات الإنسانية وضمان تدفقها عبر الطرق البرية ولا وقت للانتظار شهورا لذلك.

وقال خرفان اننا نفخر بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتأكيده على ان الأردن سيواصل تقديم المساعدات والإنزالات الجوية وتوفير الادوية والغذاء والماء وأماكن للإيواء

كما حذر جلالته من الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي المتردي في الضفة الغربية والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، ما قد يؤدي الى توسع دائرة الصراع ومؤكدا أن غزة أولوية لا يمكن التخلي عنها والتاريخ سيحكم علينا فهو اختبار للإنسانية جمعاء.