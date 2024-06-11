بلينكن: واشنطن ستقدم أكثر من 400 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن عن مساعدات إنسانية للفلسطينيين بنحو نصف مليار دولار.

وقال بلينكن في مؤتمر الاستجابة الإنسانية بشأن غزة المنعقد في البحر الميت، إنه “علينا التأكد من إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة”.

واستطرد: “المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل وتقديم المساعدة”.

وتابع: “المدنيون الفلسطينيون ليسوا أرقاما وعلينا أن نوفر لهم ما يحتاجون إليه وتحقيق السلام”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: “جميع دول العالم أيدت مقترح وقف إطلاق النار في غزة ونحن بانتظار رد حماس”.