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عمان الأهلية تُحرز جائزة أفضل جامعة لتعليم التكنولوجيا المالية

منذ 6 ساعات
عمان الأهلية تُحرز جائزة أفضل جامعة لتعليم التكنولوجيا المالية

وطنا اليوم:أحرزت جامعة عمان الاهلية جائزة ” أفضل جامعة لتعليم التكنولوجيا المالية” خلال مشاركتها بقمة التكنولوجيا المالية بفندق الفيرمونت في عمان والتي ضمت مجموعة من المؤسسات التعليمية والبنكية والشركات الرائدة بمجال التكنولوجيا المالية.
حيث شارك في القمة ممثلا عن الجامعة عميد كلية الأعمال الاستاذ الدكتور فايز حداد، وأعضاء هيئة التدريس بقسم التكنولوجيا المالية: الأستاذ الدكتور علاء الحوراني، والأستاذ الدكتورة رتاب الخوري، والدكتور خالد الحلته، والدكتور شفيق العابد.
وقد تمت مناقشة العديد من المواضيع الهامة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتشعباتها خلال جلسات القمة .


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