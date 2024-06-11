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40 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 5 ثواني
40 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37164 شهيدا و84832 إصابة منذ تشرين الأول الماضي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 249 على قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة أنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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