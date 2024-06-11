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الملك: الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية لايصال المساعدات لغزة

منذ 13 ثانية
الملك: الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية لايصال المساعدات لغزة

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إن الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لايصال المساعدات الى غزة.
وأضاف جلالته، في كلمة له خلال مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، أن هناك حاجة إلى مئات الشاحنات داخل غزة، والمزيد من المساعدات لضمان تدفقها المستمر بشكل فاعل عبر الطرق البرية إلى غزة، ولا يمكننا أن ننتظر شهورا لحشد هذه الموارد، فما لدينا اليوم هو ببساطة بعيد كل البعد عما نحتاجه.
وأوضح جلالته، أن الممر البري هو الطريقة الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة، وهناك حاجة ماسة للموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل. ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي.
ولفت جلالته، لحاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض، وإن فض الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام.
وبين جلالته، أن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ يواجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، كما لا يمكنها أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف.
وأكد جلالته “على مدى ثمانية أشهر ودون توقف إلى الآن، ظل سكان #غزة يواجهون الموت والدمار، اللذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما. شبح المجاعة يلوح في الأفق. والصدمة النفسية حاضرة دائما، وستبقى آثارها لأجيال قادمة. وكل مكان في غزة عرضة للدمار”.


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