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بلدية الزرقاء تحدد أماكن بيع و ذبح الأضاحي

منذ ساعة واحدة
بلدية الزرقاء تحدد أماكن بيع و ذبح الأضاحي

وطنا اليوم:حددت بلدية الزرقاء ( 8 ) مواقع لحظائر بيع وذبح الاضاحي موزعة في مناطق المدينة.
وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية ينال المعاني ان الهدف من تحديد مواقع حظائر الاضاحي لمنع البيع العشوائي ومنع انتشارها داخل الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية وللحد من المكاره الصحية والسيطرة عليها بيئيا وصحيا.
وأضاف ان البلدية الزمت أصحاب الحظائر بشروط وتعليمات الصحة والسلامة العامة .

وبين ان مواقع الحظائر وزعت على النحو التالي :-

1- شارع القدس عربية .

2- شارع النخيل / دخلة 36

3- شارع الملك عبد الله/ الجبل الأبيض.

4- شارع شومر .

5- شارع بيرين .

6- شارع الأردن .

7- شارع الثورة العربية والساحات .

8- شارع وصفي التل/ الساحة مقابل مثلث عوجان

واكد بان الحظائر ستكون تحت رقابة موظفي دائرة الشؤون الصحية وعلى مدار الساعه مع خضوعها الى الرقابة البيطرية.
وشدد بأن البلدية ستتخذ اشد الإجراءات الصارمة بحق كل من يقوم بالذبح والبيع خارج المواقع المخصصة او عدم المحافظة على النظافة العامة.


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