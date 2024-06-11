ولي العهد ينشر صورة جديدة: انا ورجوة

وطنا اليوم:نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة جديدة على حسابه في موقع تبادل الصور، تجمعه بالأميرة رجوة الحسين قبيل الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي.

وعلق ولي العهد على الصورة بقوله: “أنا ورجوة قبيل الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية”.