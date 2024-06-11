تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

وطنا اليوم:اثار موعد صرف رواتب شهر حزيران ، لموظفي القطاع العام والمتقاعدين جدلا في الأردن في الساعات الماضية.

وتساءل ناشطون عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماع عن موعد صرف الرواتب ، بسبب تزامن منتصف الشهر الجاري مع عيد الأضحى ، حيث قال بعضهم ان الرواتب ستصرف مبكرا هذا الشهر.

مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، استبعد صدور قرار بصرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، نظرا لطول الفترة الزمنية التي ستتبقى لصرف الراتب التالي.

وقال إن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، مؤكدا أن المؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.

مصدر مطلع اكد انه سيتم صرف الرواتب في موعدها المعتاد، وليس قبل عيد الأضحى

جاء تصريح المصدر رداً على سؤال حول ما يتناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امكانية صرف رواتب هذا الشهر قبل موعد عيد الاضحى وهو ما سيحدث ضائقة مالية لدى المواطنين .

ووفقاً للاعلان الرسمي أن الوقوف على جبل عرفة سيكون السبت 15 يونيو/حزيران الجاري ، وبذلك، يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأحد 16 يونيو/حزيران الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.