بلينكن: نتنياهو أكد التزامه باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أعاد تأكيد التزامه” باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس المحتلة.

وقال بلينكن “التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجددا التزامه بالاقتراح”، مضيفا أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الاثنين إشارة تبعث “الأمل”.

وقال بلينكن ، إن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وأكد أن الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة هو الأهم وهو ما ينتظر رؤيته

وشدد على أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول تل أبيب