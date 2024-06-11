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اعتراض مسيرتين في سماء حيفا وإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان

منذ 3 ساعات
اعتراض مسيرتين في سماء حيفا وإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا الشمالية لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني مقتل 2 من عناصره وإطلاق صاروخ باتجاه طائرة إسرائيلية.
وأكدت مصادر أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا والجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من قصف صاروخي محتمل بمدينة حيفا.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء حيفا، إضافة إلى عشرات الاعتراضات فوق الجليل والجولان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه اعترض “هدفا جويا مشتبها به” قبالة ساحل حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأوضح أن 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى.

قتيلان لحزب الله
من جانب آخر، أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره وهما عباس محمد ناصر من بلدة طير فلسيه وبلال وجيه علاء الدين من بلدة مجدل سلم، وذلك في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.
وبمقتل ناصر وعلاء الدين يرتفع عدد قتلى حزب الله إلى 335 منذ اندلاع المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إحصاء لوكالة الأناضول.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق عن مصدر عسكري تأكيده مقتل 3 من عناصر حزب الله على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف رتلا من الشاحنات في منطقة قريبة من مدينة القصير السورية في أثناء عبور الرتل الحدود من سوريا إلى لبنان قبيل منتصف ليل الاثنين، بينما تحدثت مصادر حقوقية سورية عن سقوط 5 قتلى في ضربات إسرائيلية، بينهم 3 سوريين يعملون مع حزب الله ولبنانيان.
وفي تطور آخر، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط مستوطنة نطوعا، وأكد أنه أوقع الجنود بين قتيل وجريح.
وتحدث الحزب عن إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية، وأكد أن الصاروخ أجبر الطائرة على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.
وهذا هو الإعلان الثاني من نوعه خلال 3 أيام، فسبق للحزب أن أعلن مساء الأحد تصدي وحدات دفاعه الجوي بصواريخ أرض- جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في الجنوب.
وكان حزب الله قال إن مقاتليه أسقطوا -أمس الاثنين- بأسلحة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من طراز “هرميس 900” مسلّحة بصواريخ كانت تستعدّ لتنفيذ اعتداءات على المناطق اللبنانية. وكان الحزب أعلن خلال الأشهر الماضية إسقاطه 5 مسيّرات إسرائيلية من طراز هرميس.


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