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هجوم طعن يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين

منذ 3 ساعات
هجوم طعن يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة أن 4 أساتذة أميركيين من جامعة صغيرة بولاية آيوا أصيبوا في هجوم طعن بمتنزه عام في إقليم جيلين شمال شرقي الصين أمس الاثنين.
وقال آدم زابنر -وهو نائب عن ولاية أيوا- لوكالة رويترز إن شقيقه بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في آيوا.
وأوضح أن أعضاء المجموعة كانوا يزورون معبدا في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين، ولم ترد تقارير عن الدافع.
وتداول ناشطون مقطع فيديو على منصة إكس أظهر أشخاصا ممددين على الأرض وقد غطتها الدماء في حديقة أمس الاثنين، مع عدم وجود أي أثر للصور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.
وتمكنت رويترز من تحديد موقع تصوير الفيديو بناء على الحروف الصينية المكتوبة على الجدران وعلامات أخرى، لكن دون التأكد من موعد تصوير الفيديو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة على علم بتقارير عن “حادث طعن” في جيلين بالصين وتتابع الوضع.
ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات بشأن الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.
وكان الأساتذة من كلية كورنيل في مهمة ضمن برنامج لتبادل خبرات التدريس مع جامعة شريكة، وهي جامعة بيهوا في مدينة جيلين.


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