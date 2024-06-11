بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ما سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار الهدنة في غزة؟

منذ 3 ساعات
ما سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار الهدنة في غزة؟

وطنا اليوم:تبنّى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أميركيا يدعم مقترح الهدنة في غزة، بعد حصوله على 14 صوتا، وامتناع روسيا عن التصويت.
وقوبل النص الذي “يرحب” باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”، بامتناع روسيا عن التصويت.
وعن أسباب امتناع روسيا عن التصويت، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “المجلس يعطي تفويضا مطلقا ويدعم خطة لا يعرف تفاصيلها”.
وأعرب نيبينزيا عن أسفه لعدم وجود “وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية” على هذه الخطة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نيبينزيا قوله: “لا يوجد وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل كما هو مكتوب في القرار، وهناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل”.
وأضاف: “لدينا دائما موقف إيجابي تجاه أي جهود دبلوماسية على الأرض تهدف إلى الاتفاق، والتي تناسب أبعادها الجانبين. وفي الوقت نفسه، لدينا عدد من الأسئلة بشأن مشروع القرار الأميركي، الذي يرحب فيه المجلس بصفقة معينة”.
ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على المشروع الأحد بعد مفاوضات استمرت ستة أيام بين أعضاء المجلس.
ويتناول القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.
وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار.
وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:39

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا

14:35

بحضور وزير الطاقة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان .. توقيع 66 اتفاقية ضمن مشروع دعم تنفيذ تقنيات الطاقة للقطاع الصناعي

14:31

كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تفتتح معرضها السنوي “صامدون” وتعقد يومها العلمي عن “التراث والتغير المناخي”

14:29

رئيس مالاوى يعلن مقتل نائبه و 9 آخرين فى تحطم طائرة

14:19

الرئيس الفلسطيني: الحكومة جاهزة لاستلام إدارة قطاع غزة

14:12

جحيم على الأرض.. أهل غزة يتألمون تحت وطأة العطش والأمراض المعدية

14:04

سموتريتش يقتطع ملايين من أموال ضرائب السلطة لصالح عائلات إسرائيلية

13:59

السيسي: مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة يتحملها الاحتلال وحده

13:56

يورو 2024 تشهد النهاية لخمسة مخضرمين

13:45

الملك: الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية لايصال المساعدات لغزة

12:40

بلدية الزرقاء تحدد أماكن بيع و ذبح الأضاحي

12:33

ولي العهد ينشر صورة جديدة: انا ورجوة

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024