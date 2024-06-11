السير: جاهزية عالية مع اقتراب عيد الأضحى

وطنا اليوم:أكد ضباط غرف عمليات السير والدوريات الخارجية على ضرورة الابتعاد عن الاصطفاف المزدوج والعشوائي بالقرب من أماكن بيع الأضاحي حفاظاً على السلامة العامة.

وأشارا في حديثهم لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، على جاهزية الإدارات المرورية للتعامل مع مستجدات الوضع المروري في ظل اقتراب موعد عيد الأضحى وزيادة النشاط التجاري .

من جانبه استعرض مندوب إدارة السير جهود نشامى الإدارة المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالانتشار الواسع على كافة الطرق لسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية، مشيرًا إلى عدم وجود أي عوائق مرورية على الطرق .

ولفت إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة لا بد للسائقين من التأكد من جاهزية المركبة الفنية للمسير على الطرق قبل الانطلاق إلى وجهاتهم المختلفة والتي تهدف الى سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .

ودعا السائقين الى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج المؤدي الى تعطيل الحركة المرورية ،ولضمان البيئة المرورية الآمنة الخالية من الحوادث.

كما دعا الى ضرورة التزام المشاة بممرات المشاة والجسور عند قطع الطريق لتفادي حوادث الدهس وتعطيل انسيابية حركة السير .

بدوره أشار مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إلى أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع الدوريات على كافة الطرق الخارجية تحديدا على مداخل ومخارج المحافظات ومداخل ومخارج العاصمة عمان للدلالة والارشاد وبحسب التقارير الواردة من الميدان لا عوائق تذكر نهائياً .

ونوه إلى أن الدوريات العاملة في الميدان تعمل على تقديم النصح والإرشاد إضافة الى التعامل بشكل فوري مع اية معيقات مرورية إن وجدت بالاضافة الى تقديم الخدمات الإنسانية لكافة طالبيها على الطرق الخارجية والمتابعة الحثيثه للمخالفات الخطيرة والمتحركة .

وفي ختام حديثهما أكدا على ضرورة عدم التردد في التواصل مع هاتف الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك .