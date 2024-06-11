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شركة إنتل الأمريكية توقف توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في تل أبيب

منذ 5 ساعات
شركة إنتل الأمريكية توقف توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في تل أبيب

وطنا اليوم:ذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي للأخبار المالية الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024، أن شركة إنتل الأمريكية قررت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصانعها في إسرائيل.
الموقع أشار إلى أن موردي إنتل تلقوا إشعاراً بإلغاء عقود توريد المعدات والمواد اللازمة لإنشاء مصنع الشركة الجديد خلال الأيام الماضية.
ووفقاً لكالكاليست، كانت وزارة المالية الإسرائيلية على علم بقرار الشركة بوقف إنشاء المصنع.
وبحسب الموقع الإسرائيلي فإنه كان من المقرر أن يتم بناء المصنع الجديد، الذي أعلنت عنه إنتل رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في كريات جات باستثمار قدره 25 مليار دولار.
وكجزء من الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إنشاء المصنع في تل أبيب، من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز بقيمة 3.2 مليار دولار، وفي المقابل تلتزم بشراء منتجات وخدمات بقيمة 60 مليار شيكل (ما يعادل نحو 16 مليار دولار) من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.
كما علمت “كالكاليست” أيضاً أن عدداً من كبار المسؤولين في شركة إنتل إسرائيل نقلوا وظائفهم إلى مصنع تقوم إنتل بإنشائه في ولاية أوهايو، وذلك ضمن البرنامج الأمريكي لتشجيع إنشاء مصانع الرقائق في البلاد.
ولم تدلِ إنتل في إسرائيل بتعليق بعد.
شركة إنتل من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في رقاقات ومعالجات الكمبيوتر، وتأسست الشركة في عام 1968 كشركة للإلكترونيات المتكاملة على يد روبرت نويس وغوردون مور.


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