نحر ١٠٣ من الإبل ترحيبا وابتهاجا بزيارة جلالة الملك إلى محافظة الزرقاء ..صور وفيديو

وطنا اليوم:قال مدير عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي انه تم اليوم نحر ١٠٣ رأس من الإبل في مسلخ الماضونه تبرع بها رجل الأعمال إبراهيم القلاب ترحيبا وابتهاجا بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى مدينة الزرقاء .

واضاف الشبلي انه سيتم توزيع لحوم الإبل على الفقراء والمساكين والمحتاجين في محافظات المملكه بعد اعدادها وتجهيزها حسب الشروط الصحيه .

وقدم الشبلي الشكر إلى رجل الأعمال القلاب على هذه اللفته الكريمه النابعه من حب الأردنيين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، وتمثل عادة عربية أصيلة للاحتفاء بملوكهم وامرائهم.

من جهته قال رجل الأعمال ابراهيم عبدالله نهار القلاب انه قدم ١٠٣ رأس من الإبل ابتهاجا وترحيبا بزيارة جلالة الملك عبدالله الثآني بن الحسين إلى مدينة الزرقاء قبل اسابيع ، مبينا انه جرى التنسيق مع مختلف الجهات المختصة بهدف نحر الإبل وتقديمها للمحتاجين بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتاءً عليه جرى اليوم نحر الإبل في مسلخ الماضونه شرق مدينة عمان وفق الشروط الصحية اللازمة .

وبين القلاب انه تم الاستعانه بجزارين متخصصين من مدينة الرمثا لنحر الإبل وتقطيعها وإعدادها للتوزيع حسب الأصول الصحية ، وجرى تسليمها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لتتولى عملية التوزيع على المحتاجين في مختلف محافظات المملكة.

وبين القلاب انه تم اختيار العدد ١٠٣ لتمثل عدد السنوات التي حبانا الله فيها بالحكم الهاشمي للمملكة الأردنية الهاشمية منذ عام ١٩٢١ .

وقال عم رجل الأعمال إبراهيم القلاب الحاج سليمان القلاب ابو راكان : لم يكن ما قام به ابراهيم القلاب ابن بني حسن سابقة في التاريخ.. فلقد فعلها العربي الهاشمي عبدالمطلب سيد قريش انذاك فداء لعبدالله والد رسولنا الكريم والذي انحدر من سلالته الهواشم الغر الميامين الأطهار الذين ورث سيدنا ومليكنا عبدالله الثاني بن الحسين شرف حمل رايتهم الهاشمية كابرا عن كابر اهل الكرم والجود والفروسية وأهل الواجب الديني في المحبة والمودة.

وكان القلاب قد اعلن عن نحر ١٠٣ رأس من الإبل بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى مدينة الزرقاء الشهر الماضي .