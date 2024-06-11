ضبط مركبة محملة بالأحطاب بعد اعتداء على أشجار حرجية في جرش

وطنا اليوم:ضبطت مديرية زراعة جرش “قسم الحراج”، مركبة محملة بطنين من الأحطاب بعد الاعتداء على أشجار حرجية في محافظة جرش وفق رئيس قسم حراج جرش فايز الحراحشة.

وقال رئيس قسم الحراج فايز الحراحشة الاثنين، إن قسم الحراج وشرطة البيئة ضبطتا شخصا فيما لاذ 4 آخرون بالفرار.

وأوضح الحراحشة أنه تم تحويل الشخص الذي تم ضبطه إلى الجهات القانونية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

وأضاف أن 40 ضبطا حرروا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الضبوطات تنوعت بين زراعة مناطق تابعه للحراج وتعدي بالبناء وتقطيع أشجار.

وأكد أن قسم الحراج ينفذ جولات مستمرة على المناطق الحرجية لضمان عدم الاعتداء عليها أو إشعال النيران بطريقة عشوائية.