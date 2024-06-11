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دائرة المشتريات تحتفل بمرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية

منذ ساعة واحدة
دائرة المشتريات تحتفل بمرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية

وطنا اليوم – أحتفت دائرة المشتريات الحكومية اليوم الإثنين، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

 

وقالت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي إن الدائرة ترفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مستذكرة الإنجازات التي شهدها الأردن على مدار 25 عامًا في ظل القيادة الهاشمية في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

 

وأشارت إلى الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يبذلها جلالته عربيًا ودوليًا لوقف العدوان على قطاع غزة والإيعاز بتقديم جميع أنواع المساعدات ألإنسانية والطبية الطارئة للتخفيف عن معاناة أهلنا في القطاع.


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