بلدية رابية الكورة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

وطنا اليوم_ حددت بلدية رابية الكورة عددًا من المواقع في مناطق اللواء لذبح الأضاحي.

وقالت بلدية رابية الكورة، اليوم الإثنين، إن البلدية حددت موقعًا لذبح الأضاحي للمناطق التابعة للبلدية، في منطقة سموع بموقع القينوسي مثلث جنين الصفا.

وبينت البلدية أنه جرى تحديد هذه المواقع لتلافي حدوث إزدحامات مرورية وتعريض حياة المشاة والسائقين للخطر؛ ولضمان إنسيابية تدفق حركة السير.

وأكدت البلدية ضرورة المحافظة على النظافة العامة في الموقع وعدم الذبح على الشوارع، لافتة إلى أنها وضعت برنامجًا للمناوبات خلال عطلة العيد لتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مراكز بيع الأضاحي للتأكد من إلتزام أصحابها في الحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة.