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الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

منذ 3 ساعات
الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

وطنا اليوم:أعلنت حركة “أنصار الله” في اليمن (الحوثيون) اليوم الاثنين، “القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)”.
وقال جهاز الأمن والخابرات التابع للحوثيين في بيان له: “بعون الله وتوفيقه، تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية”، لافتا إلى أن “شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو”.
وأضاف البيان: “شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”..تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري”.
وتابع بيان الأجهزة الأمنية: “عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية”، مشيرا إلى أنه “بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية”.
وأكمل البيان: “الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية”.
وأوضح الحوثيون أن “الأعمال التجسسية والتخريبية لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية امتدت إلى أغلب نواحي الحياة، وأن آثار أعمال شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التخريبية تراكمت على مدى عقود من الزمن”.
واستطرد البيان: “شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية كانت الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي في الجمهورية اليمنية”، موضحا أن “شبكة التجسس زودت أجهزة المخابرات المعادية بمعلومات هامة عن مختلف الجوانب في القطاع الرسمي وغيره”.
وأضاف بيان الأجهزة الأمنية: “شبكة التجسس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين،
والشبكة استقطبت الكثير من الشخصيات ونسقت لهم زيارات إلى الولايات المتحدة للتأثير عليهم وتجنيدهم..الشبكة جندت اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية”.
وقال الحوثيون إه هذه الشبكة “مارست أدوارا تخريبية وتدميرية للجانب الزراعي، وركزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور وجندت عددا من الجواسيس بوزارة الزراعة”، مضيفين: “شبكة التجسس عملت على تنفيذ مخططات أمريكية من خلال إنتاج وإكثار الآفات الزراعية والسعي، والشبكة عملت على تنفيذ مشاريع وبرامج تستهدف المجال الصحي وتسهم في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية.. شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية نفذت مخططات تدميرية للعملية التعليمية ودورها الهادف، وفصلت التعليم عن البناء والتنمية”.
وأكدت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أنها “ستكشف خلال الأيام القادمة المزيد من التفاصيل والمعلومات وقيامها بمسؤوليتها في مواجهة كل المشاريع التآمرية”.


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