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اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

منذ 3 ساعات
اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

وطنا اليوم:أعلن المكتب الرئاسي ومجلس الوزراء في مالاوي في بيان صحفي، أن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررا في مطار مزوزو الدولي، الاثنين.
وأضاف البيان أن نائب رئيس مالاوي، الدكتور ساولوس شيليما وتسعة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة عندما اختفت.
وأوضح البيان أن الطائرة المفقودة التابعة لقوات الجيش في مالاوي والتي كانت تقل نائب رئيس البلاد غادرت العاصمة ليلونغوي، الاثنين، 10 يونيو/حزيران 2024 الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي.
وذكر البيان الرئاسي أن “جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ اختفائها عن الرادار فشلت حتى الآن. وعلى هذا النحو، أبلغ قائد الجيش في مالاوي، الجنرال فالنتينو فيري، رئيس البلاد، الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا بالحادث، وألغى الرئيس منذ ذلك الحين رحلته المقررة إلى جزر الباهاما وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة”.


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