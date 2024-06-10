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الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

منذ 3 ساعات
الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الذي سيشارك في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي يستضيفه الأردن غدا الثلاثاء.
وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تطورات المنطقة والأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد جلالته أهمية انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، غدا، بالمملكة في توحيد الجهود وتضافرها من أجل تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وزيادتها بشكل يساهم في التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي.
وأكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.
وثمن جلالته جهود إندونيسيا في العمل لتحقيق السلام بالمنطقة، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لتمكينها من القيام بدورها الحيوي وفق تكليفها الأممي.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تناول اللقاء العلاقات المتينة بين الأردن وإندونيسيا، إذ تم التأكيد على أهمية توسيع فرص التعاون المشترك بمختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


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