الدكتور الصدّيق حفتر يُشرف ويشارك في توقيع اتفاقيتين زراعيتين بين شركتين ليبيةٌ وإيطاليةٌ

وطنا اليوم:عقدَتْ شركةُ “الصفوة المتميزة” لاستيرادِ المَعدّاتِ والمُستلزَماتِ الزراعيةِ اتفاقيةَ تعاونٍ ثنائيةً مع شركةِ BF International Best Fields Best Food LTD مُمثَّلةً برئيسِها التنفيذيِّ Federico Vecchioni.

وتُعَدُّ شركةُBF العالميةُ إحدى الشركاتِ الرائدةِ في مجالِ الخِدماتِ الزراعيةِ، وهي إحدى الشركاتِ المتفرِّعةِ من شركةِ الأكاديمية العريقة، “تشم باري”.

الاجتماعُ كان مهمّاً، وعلى مستوىً عالٍ لجهةِ الشخصياتِ التي شاركَتْ فيهِ، حيثُ وقَّع الدكتور الصدّيق حفتر عنِ الجانبِ الليبيِّ، والممثلُ القانونيُّ لشركةِ Federico Vecchione BF اتفاقيةً إيطاليةً للتعاونِ في مجالاتِ الزراعةِ في برقة.

وعلى هامشِ الاجتماعِ، وبوساطةِ الدكتور الصدّيق، أُبرِمَتِ اتفاقيةُ تعاونٍ إيطاليةٌ ثانيةٌ للتعاونِ ما بينَ “جهاز استثمار مشاريع النهر الصناعي العظيم” وشركةِ “تشم باري” لفتحِ المجالِ في التعاونِ الزراعيِّ المشتركِ الخاصِّ بمشروعاتِ النهرِ.

وعلى هامشِ الاتفاقيةِ، زارَ الوفدُ الإيطاليُّ مقرَّ شركةِ الصفوةِ يومَيِ الأحد والاثنين الموافِقَين في 19 و20 مايو 2024، وكان الهدفُ من الزيارةِ مناقشةَ مشروعٍ مُشترَكٍ والتعرُّفَ إلى قُدُراتِ الشركةِ في مجالِ الزراعةِ الحديثةِ. وفي ختامِ الزيارةِ أبدى الوفدُ ارتياحَهُ لما أُنجِزَ من مراحلِ العملِ، مُشيداً بالتنظيمِ والتقدُّمِ الملحوظِ في المشروعِ. وأوصى الوفدُ بزيادةِ التعاونِ في مجالاتِ البحثِ والتطويرِ الزراعيِّ لتحقيقِ الأهدافِ المُشترَكةِ.

وتُعَدُّ هذه الاتفاقياتُ المعقودةُ خطوةً إيجابيةً نحوَ تحقيقِ التعاونِ المُثمرِ بينَ شركةِ “الصفوة الزراعية” والوفدِ الإيطاليِّ، وقد أبدى الدكتور الصدّيق حفتر خلالَ الاجتماعاتِ الثنائيةِ مع ممثِّلي الشركةِ تطلُّعَهُ إلى المزيدِ منَ التفاعلِ والتعاونِ لتحقيقِ أهدافِنا المشتركةِ في مجالِ الزراعةِ.

تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ شركةَ “الصفوة” شركةٌ زراعيةٌ رائدةٌ، متخصصةٌ في تقديمِ جميعِ الخِدماتِ والنشاطاتِ الزراعيةِ، وتتمتَّعُ بخبرةٍ تمتدُّ لأكثرَ من 25 سنةً، وتمتلكُ الشركةُ فريقاً من المواردِ البشريةِ المتميزةِ، يضمُّ مهندسين ومختصين ذوي خبرةٍ تزيدُ على 30 عاماً، يقدِّمونَ باقةً متكاملةً من الِخدماتِ، تشملُ جميعَ مراحلِ العمليةِ الزراعيةِ، منَ الزراعةِ حتى الحصادِ. بالإضافة إلى ذلك، تُقدِّم الشركةُ خِدماتِ الإشرافِ المباشرِ على المشاريعِ الزراعيةِ وتنفيذِها للشركاتِ كافةً، لضمانِ تحقيقِ أعلى مستوياتِ الجَودةِ والكفاءةِ.