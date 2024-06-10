الملك يقلد أوسمة ملكية لضباط وضباط صف بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:قلد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوسمة ملكية لمجموعة من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم وأدائهم المتميزين.

وجاء تقليد الأوسمة خلال زيارة جلالة الملك إلى صرح الشهيد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.