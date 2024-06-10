الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على الجيش العربي والمخابرات والأمن العام

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك، خلال الزيارة، بميدالية اليوبيل الفضي على القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، تقديرا للعطاء المتميز لمنتسبي هذه المؤسسات الوطنية وتفانيهم في أداء واجباتهم بشجاعة وإخلاص.

وتسلم الميدالية نيابة عن المؤسسات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

وجاء تسليم الميداليات خلال زيارة جلالة الملك إلى صرح الشهيد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.