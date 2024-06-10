بالفيديو : تفاقم معاناة الحجاج الأردنيين في مكة: نداءات للتخفيف من العقوبات القاسية

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في ظل حملة أمنية مشددة، قامت الأجهزة الأمنية السعودية باخلاء اماكن إقامة الحجاج غير النظاميين في مكة، دخلوا الأراضي المقدسة بدون تصاريح رسمية وفرض عقوبات قاسية عليهم.

وأعرب الحجاج الأردنيون عن استيائهم من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنهم جاؤوا لأداء مناسك الحج وإقامة شعائر الله، وليس بهدف الإضرار أو التسبب بأي مشاكل أمنية.

وأكدوا لوطنا اليوم أن هذه الاجراءات جاءت بشكل مفاجئ ، مما زاد من معاناتهم وأثر سلبًا على تجربتهم الروحانية في أداء الفريضة.

ويناشد الحجاج الأردنيون وسائقو الحافلات الحكومة الاردنية التواصل مع السلطات السعودية لوقف تلك الإجراءات القاسية، داعين إلى التعامل معهم بإنسانية واحترام لحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وملتمسين تفهم الظروف التي دفعتهم لدخول المملكة بدون تصاريح رسمية.