الأوقاف: تفويج 95% من الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أنه تم تفويج 95% من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقال الخلايلة خلال جولة تفقدية لعدد من فنادق البعثة الأردنية، الإثنين، إنّ جميع الحجاج تم تسكينهم في الفنادق المخصصة للبعثة الأردنية، مرجحا استكمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة مساء اليوم.

وأشار الخلايلة إلى أنه لا توجد أي مشاكل تواجه البعثة الأردنية، وأن جميع مراجعات عيادات البعثة الطبية هي حالات بسيطة مرتبطة بالتعرض للإجهاد والأعراض الناتجة عن تعب رحلة الحج