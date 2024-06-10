بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمين محكم في رفح

10 يونيو 2024
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمين محكم في رفح

وطنا اليوم:نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن تعرض جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي لما وصفته بحادث قاس في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية أنه تم رصد مروحيات الاحتلال تنفذ عمليات إجلاء في مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات ضارية وسط المدينة.
من جهتها أعلنت كتائب القسام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:27

اطلاق حملة بالفرح مش بالرصاص في الطفيلة

20:40

اتفاقيتا قرض ومشروع لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في إربد بـ19 مليون دولار

20:22

الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

20:16

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

19:57

الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

19:55

عيدُ الاستقلال .. الأرض بتتكلم عربي

19:48

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد غريبة إلى غانتس

19:38

الدكتور الصدّيق حفتر يُشرف ويشارك في توقيع اتفاقيتين زراعيتين بين شركتين ليبيةٌ وإيطاليةٌ

19:36

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل

19:32

أمانة عمّان: تجديد رخص المهن أصبح تلقائيا

19:22

الملك يقلد أوسمة ملكية لضباط وضباط صف بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

19:20

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على الجيش العربي والمخابرات والأمن العام

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024