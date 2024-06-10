قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمين محكم في رفح

وطنا اليوم:نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن تعرض جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي لما وصفته بحادث قاس في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية أنه تم رصد مروحيات الاحتلال تنفذ عمليات إجلاء في مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات ضارية وسط المدينة.

من جهتها أعلنت كتائب القسام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.