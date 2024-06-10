بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عزوف المواطنين في إربد عن شراء الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني

10 يونيو 2024
عزوف المواطنين في إربد عن شراء الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_شهدت أسواق مدينة إربد في الآونة الأخيرة عزوفاً ملحوظاً من المواطنين عن شراء مادة الدجاج، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار. يأتي هذا الارتفاع في إطار موجة غلاء طالت معظم السلع الأساسية، مما أثر سلباً على قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.

**أسباب ارتفاع الأسعار**

يرجع الخبراء أسباب ارتفاع أسعار الدجاج إلى عدة عوامل رئيسية:

1. ارتفاع تكاليف الأعلاف: شهدت أسعار الأعلاف الحيوانية ارتفاعاً كبيراً في الأسواق العالمية، مما أثر مباشرة على تكاليف تربية الدواجن.

2. زيادة تكاليف النقل: أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، مما انعكس سلباً على أسعار المنتجات الحيوانية.

3. قلة العرض وكثرة الطلب: هناك نقص في كمية الدجاج المتاحة في الأسواق مقارنةً بحجم الطلب المتزايد، مما ساهم في رفع الأسعار.

4. التضخم: تعاني البلاد من معدلات تضخم مرتفعة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكلفة المعيشة بشكل عام.

ولمواجهة هذه الأزمة، اقترح المختصون عدة حلول يمكن أن تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين:

1. دعم المزارعين: توفير الدعم اللازم لمربي الدواجن لتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يساهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلكين.

2. تشجيع الإنتاج المحلي: تعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير تسهيلات وحوافز للمزارعين والمستثمرين في قطاع الدواجن.

3. رقابة الأسعار: تشديد الرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

4. التعاون مع الدول المنتجة: عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المنتجة للدواجن لاستيرادها بأسعار مخفضة وضمان استقرار السوق المحلي.

وفي ظل هذه الظروف، يأمل المواطنون في إربد بأن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فعالة وسريعة للتخفيف من وطأة الأزمة وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:27

بلدية رابية الكورة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

21:27

اطلاق حملة بالفرح مش بالرصاص في الطفيلة

20:40

اتفاقيتا قرض ومشروع لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في إربد بـ19 مليون دولار

20:22

الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

20:16

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

19:57

الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

19:55

عيدُ الاستقلال .. الأرض بتتكلم عربي

19:48

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد غريبة إلى غانتس

19:38

الدكتور الصدّيق حفتر يُشرف ويشارك في توقيع اتفاقيتين زراعيتين بين شركتين ليبيةٌ وإيطاليةٌ

19:36

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل

19:32

أمانة عمّان: تجديد رخص المهن أصبح تلقائيا

19:22

الملك يقلد أوسمة ملكية لضباط وضباط صف بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024