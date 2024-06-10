عزوف المواطنين في إربد عن شراء الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_شهدت أسواق مدينة إربد في الآونة الأخيرة عزوفاً ملحوظاً من المواطنين عن شراء مادة الدجاج، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار. يأتي هذا الارتفاع في إطار موجة غلاء طالت معظم السلع الأساسية، مما أثر سلباً على قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.

**أسباب ارتفاع الأسعار**

يرجع الخبراء أسباب ارتفاع أسعار الدجاج إلى عدة عوامل رئيسية:

1. ارتفاع تكاليف الأعلاف: شهدت أسعار الأعلاف الحيوانية ارتفاعاً كبيراً في الأسواق العالمية، مما أثر مباشرة على تكاليف تربية الدواجن.

2. زيادة تكاليف النقل: أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، مما انعكس سلباً على أسعار المنتجات الحيوانية.

3. قلة العرض وكثرة الطلب: هناك نقص في كمية الدجاج المتاحة في الأسواق مقارنةً بحجم الطلب المتزايد، مما ساهم في رفع الأسعار.

4. التضخم: تعاني البلاد من معدلات تضخم مرتفعة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكلفة المعيشة بشكل عام.

ولمواجهة هذه الأزمة، اقترح المختصون عدة حلول يمكن أن تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين:

1. دعم المزارعين: توفير الدعم اللازم لمربي الدواجن لتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يساهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلكين.

2. تشجيع الإنتاج المحلي: تعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير تسهيلات وحوافز للمزارعين والمستثمرين في قطاع الدواجن.

3. رقابة الأسعار: تشديد الرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

4. التعاون مع الدول المنتجة: عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المنتجة للدواجن لاستيرادها بأسعار مخفضة وضمان استقرار السوق المحلي.

وفي ظل هذه الظروف، يأمل المواطنون في إربد بأن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فعالة وسريعة للتخفيف من وطأة الأزمة وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.