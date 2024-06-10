بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الضمان : قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد يعود للحكومة

10 يونيو 2024
الضمان : قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد يعود للحكومة

وطنا اليوم:أوضح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، حول موعد صرف رواتب المتقاعدين.
وقال المعايطة إن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، مؤكدا أن المؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.
وأضاف المعايطة أن المؤسسة جاهزة لصرف الرواتب في أيّ لحظة حال صدر قرار بذلك من قبل الحكومة.
ونفى المعايطة وجود أيّ قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين عن الشهر الحالي، حيث أن تأجيل السلف سيؤثر على المتقدمين الآخرين للاستفادة من صندوق السلف.
واستبعد المعايطة صدور قرار بصرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، نظرا لطول الفترة الزمنية التي ستتبقى لصرف الراتب التالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:27

بلدية رابية الكورة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

21:27

اطلاق حملة بالفرح مش بالرصاص في الطفيلة

20:40

اتفاقيتا قرض ومشروع لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في إربد بـ19 مليون دولار

20:22

الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

20:16

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

19:57

الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

19:55

عيدُ الاستقلال .. الأرض بتتكلم عربي

19:48

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد غريبة إلى غانتس

19:38

الدكتور الصدّيق حفتر يُشرف ويشارك في توقيع اتفاقيتين زراعيتين بين شركتين ليبيةٌ وإيطاليةٌ

19:36

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل

19:32

أمانة عمّان: تجديد رخص المهن أصبح تلقائيا

19:22

الملك يقلد أوسمة ملكية لضباط وضباط صف بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024