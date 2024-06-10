الضمان : قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد يعود للحكومة

وطنا اليوم:أوضح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، حول موعد صرف رواتب المتقاعدين.

وقال المعايطة إن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، مؤكدا أن المؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.

وأضاف المعايطة أن المؤسسة جاهزة لصرف الرواتب في أيّ لحظة حال صدر قرار بذلك من قبل الحكومة.

ونفى المعايطة وجود أيّ قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين عن الشهر الحالي، حيث أن تأجيل السلف سيؤثر على المتقدمين الآخرين للاستفادة من صندوق السلف.

واستبعد المعايطة صدور قرار بصرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، نظرا لطول الفترة الزمنية التي ستتبقى لصرف الراتب التالي.