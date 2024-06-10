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ليبرمان يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

10 يونيو 2024
ليبرمان يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

وطنا اليوم:نقلت صحيفة معاريف عن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قوله إنه لن ينضم إلى الحكومة وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل.
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عنه قوله إنه حتى الآن لم تحقق إسرائيل اختراقا كبيرا في الجنوب أو الشمال وأن نتنياهو غير قادر على الحسم، وأشار ليبرمان إلى أن “هناك حل واحد فقط لوضعنا وهو الانتخابات”.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان أنه سيجتمع مع بيني غانتس اليوم على أمل أن ينضم إليهم لإسقاط الحكومة.


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