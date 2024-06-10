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وفاتان و أربعة إصابات في حادث سير لعائلة أردنية بالسعودية

10 يونيو 2024
وفاتان و أربعة إصابات في حادث سير لعائلة أردنية بالسعودية

وطنا اليوم:أصابت فاجعة أليمة عائلة أردنية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، إثر تعرضها لحادث سير مروع.
وقال مصدر، إن الحادث المفجع الذي وقع الليلة الماضي، أسفر عنه وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين.
وفي التفاصيل التي نقلها عضو لجنة الحوادث والإنسانية في ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية المهندس منتصر القواسمة، فإن عائلة أردنية كانت في طريق عودتها للأردن لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك تعرضت لحادث سير مروع الليلة الماضية في منطقة الرديفة.
وأضاف القواسمة، أن الحادث أودى بحياة الأم وأحد الأبناء فيما أصيب الزوج وثلاثة آخرين من ابنائه بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات منطقة سكاكا.


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