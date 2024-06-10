الرئيس الإندونيسي يصل إلى عمان

وطنا اليوم:وصل إلى عمان، اليوم الاثنين، الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإندونيسي في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي يعقد يوم غد الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.