بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أولى شحنات النفط العراقي تصل الأردن

10 يونيو 2024
أولى شحنات النفط العراقي تصل الأردن

وطنا اليوم:كشف الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ، اليوم الاثنين ، عن وصول اول شحنات النفط العراقي المصدر الى الأردن، وذلك بعد توقفها في 22 نيسان/ابريل الماضي.
‎وبحسب الشوبكي ، فأنه من المتوقع ان يعبر الى الاردن خلال اليوم 120 صهريجا محملا بالنفط العراقي، وذلك ضمن فترة تعاقدية جديدة تنتهي في 4-8-2024، بمعدل 303 الاف برميل شهرياً، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولارا ، ليشمل اجور النقل وفرق النوعية. . ‎واضاف الشوبكي ان النفط الخام العراقي يتم نقله من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء براً عبر الصهاريج، ويتم توزيع عدد الصهاريج الناقلة مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.
واكد الشوبكي ان استمرار توريد النفط العراقي للاردن، يصب في الصالح العام للبلدين ، وذلك في رفع قيمة التبادل التجاري، وتشغيل جزء من قطاع الشحن الاردني والعراقي، وتشغيل الخدمات المرافقة، ومنفذ جديد لصادرات النفط العراقية، واسعار تفضيلية تغطي 10% من احتياجات الاردن النفطية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:27

بلدية رابية الكورة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

21:27

اطلاق حملة بالفرح مش بالرصاص في الطفيلة

20:40

اتفاقيتا قرض ومشروع لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في إربد بـ19 مليون دولار

20:22

الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية في اليمن

20:16

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص

19:57

الملك يؤكد أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتوحيد جهود إيصال المساعدات لغزة

19:55

عيدُ الاستقلال .. الأرض بتتكلم عربي

19:48

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد غريبة إلى غانتس

19:38

الدكتور الصدّيق حفتر يُشرف ويشارك في توقيع اتفاقيتين زراعيتين بين شركتين ليبيةٌ وإيطاليةٌ

19:36

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل

19:32

أمانة عمّان: تجديد رخص المهن أصبح تلقائيا

19:22

الملك يقلد أوسمة ملكية لضباط وضباط صف بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024