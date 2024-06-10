أولى شحنات النفط العراقي تصل الأردن

وطنا اليوم:كشف الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ، اليوم الاثنين ، عن وصول اول شحنات النفط العراقي المصدر الى الأردن، وذلك بعد توقفها في 22 نيسان/ابريل الماضي.

‎وبحسب الشوبكي ، فأنه من المتوقع ان يعبر الى الاردن خلال اليوم 120 صهريجا محملا بالنفط العراقي، وذلك ضمن فترة تعاقدية جديدة تنتهي في 4-8-2024، بمعدل 303 الاف برميل شهرياً، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولارا ، ليشمل اجور النقل وفرق النوعية. . ‎واضاف الشوبكي ان النفط الخام العراقي يتم نقله من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء براً عبر الصهاريج، ويتم توزيع عدد الصهاريج الناقلة مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

واكد الشوبكي ان استمرار توريد النفط العراقي للاردن، يصب في الصالح العام للبلدين ، وذلك في رفع قيمة التبادل التجاري، وتشغيل جزء من قطاع الشحن الاردني والعراقي، وتشغيل الخدمات المرافقة، ومنفذ جديد لصادرات النفط العراقية، واسعار تفضيلية تغطي 10% من احتياجات الاردن النفطية.