بعد الأردنية ومؤتة..رئيس مجلس طلبة العلوم والتكنولوجيا ونائبه واعضاء في الهيئة الإدارية من حزب إرادة ..فيديو

وطنا اليوم:عبر رئيس مجلس إتحاد مجلس طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ونائبه وأعضاء من الهيئة الإدارية لمجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، أعضاء مكتب الشباب في حزب إرادة، عن شكرهم لحزب إرادة الذي ساهم في إنجاح الانتخابات الطلابية والتي جاءت هذه المرة بنكهة حزبية.

وقال رئيس مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا يزيد الشريدة، عضو مكتب الشباب في حزب إرادة إن هذه الانتخابات الطلابية تميزت بنكهتها الحزبية، ومشاركة طلابية واسعة، وكان لحزب إرادة إسهاماً في إنجاح هذه الانتخابات.

وأضاف اننا في مكتب الشباب في حزب إرادة نخطط للمرحلة القادمة، للإسهام في تطوير شباب الوطن وتمكينه والنهوض بالخدمات المقدمة للشباب، وذلك انسجاماً مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأمين الأمير الحسين.

وشكر أعضاء مكتب الشباب في حزب إرادة وسام أبو صباح نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الهيئة الإدارية محمد البشايرة وعبدالله القواسمي وعماد الدين ياسين، حزب إرادة على اسهامه في نجاح الانتخابات الطلابية، وطلبة الجامعة على ثقتهم، معبرين عن عزمهم المضي في العمل بمكتب شباب الحزب لمزيد من خدمة الشباب وتمكينهم.

وأضافوا أن الانتخابات الطلابية فتحت المجال للشباب للانخراط في العمل السياسي لخدمة الشباب وتمكينهم، مقدمين الشكر لإدارة الجامعة ودعم الطلبة للفوز بثقتهم.

جاء حضور حزب إرادة القوي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد حضوره القوي في كل من جامعة مؤتة والجامعة الأردنية حيث أن رئيسي مجلسي إتحاد الطلبة ونوابهم وعدد من أعضاء الهيئتين الإداريتين في الجامعتين هم أعضاء في حزب إرادة