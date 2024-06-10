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صحة غزة : 40 شهيداً و218 جريحا خلال 24 ساعة

10 يونيو 2024
صحة غزة : 40 شهيداً و218 جريحا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37124، والإصابات إلى 84712، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا، وإصابة 218 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.


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