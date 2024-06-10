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إطلاق حملة توعوية لتطبيقات النقل غير المرخصة في الأردن

10 يونيو 2024
إطلاق حملة توعوية لتطبيقات النقل غير المرخصة في الأردن

وطنا اليوم:تطلق هيئة تنظيم النقل البري، الثلاثاء، حملة توعوية لاستخدام تطبيقات النقل غير المرخصة تحت شعار “تطبيق مرخص لنقل آمن”، بالتعاون مع وزارة النقل والشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان الهيئة، الاثنين، يأتي إطلاق الحملة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية المستثمرين المشغلين في قطاع النقل بجميع أنماطه.
وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة، وزيادة الوعي بشأن إيجابيات استخدام تطبيقات النقل المرخصة.
وتُعرف الحملة بسلبيات استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة، بما في ذلك عدم شمولها بالتأمين في حال وقوع حوادث وعدم وجود نظام تتبع إلكتروني وسيارات غير حديثة مما يعرض الراكب إلى مشكلات تتعلق بالسلامة العامة والأمان على الطرق، والمنافسة غير العادلة وغير القانونية مع سيارات تطبيقات النقل المرخصة والأنماط الأخرى المرخصة لخدمة نقل الركاب، وتطبيقات النقل غير المرخصة تخالف وتتعدى على القوانين واللوائح والتشريعات المفروضة من الحكومة الأردنية.
وتعاني تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة من عدم توفر المعلومات بشأن سائق المركبة التي لا يتم تتبعها نتيجة عدم ترخيصها قانونيا.
كما تسلط الحملة الضوء على إيجابيات استخدام المواطن لتطبيقات النقل المرخصة من حيث إن جميع السيارات المرخصة لنقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية هي قانونية وموثقة لدى قاعدة بيانات الهيئة ومصرح لها للعمل وفق التشريعات الناظمة لدى الهيئة، إضافة إلى أن السائق الذي يعمل ضمن هذه الخدمة مرخص بشكل قانوني من حيث فئة الرخصة، والعمر، وحصوله على شهادة خلو أمراض وشهادة حسن سيرة وسلوك.


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