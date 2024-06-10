اصدار مسكوكات تذكارية باليوبيل الفضي

وطنا اليوم:بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش، يرفع البنك المركزي الأردني أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملــك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) وإلى سمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة الكريمة.

وتزامناً مع احتفالات المملكة بهذه المناسبة، وتجسيداً لدور البنك المركزي في تخليد مثل هذه المناسبات العزيزة علينا من خلال اصدار مسكوكات تذكارية، يسّر البنك المركزي أن يعلن عن إصدار مسكوكات تذكارية فضية مطلية بالذهب ومسكوكات فضية تخليداً لهذه المناسبة