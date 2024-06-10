وطنا اليوم:نفذ أحد البنوك الاردنية حجزا تحفظيا على اموال رجلي أعمال أردنيين ، أحدهم شخصية اقتصادية واستثمارية من العيار الثقيل.
ووفق الوثيقة فان البنك يطالب رجل الأعمال رفيع المستوى ومعروف على مستوى المملكة، وشريكه، وشركتهم، بأكثر من 12.172مليون دينار، لهذا استصدر قرار محكمة بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ويمتلك رجل الأعمال (من العيار الثقيل) شركة كبيرة للوحات الاعلانية الخارجية، كما يمتلك حصة في شركة طيران محلية، بالاضافة الى أنه يشارك هو وابناؤه في مجالس إدارات شركات مساهمة عامة تمتد إلى كافة نواحي الاقتصاد والاستثمار، ويبلغ رأس المال المسجل لبعضها عشرات الملايين.
الحجز التحفظي على اموال رجلي أعمال أحدهم شخصية اقتصادية من العيار الثقيل
وطنا اليوم:نفذ أحد البنوك الاردنية حجزا تحفظيا على اموال رجلي أعمال أردنيين ، أحدهم شخصية اقتصادية واستثمارية من العيار الثقيل.