الحجز التحفظي على اموال رجلي أعمال أحدهم شخصية ‏اقتصادية من العيار الثقيل

وطنا اليوم:نفذ أحد البنوك الاردنية حجزا تحفظيا على اموال رجلي أعمال أردنيين ، أحدهم شخصية ‏اقتصادية واستثمارية من العيار الثقيل.‏

ووفق الوثيقة فان البنك يطالب رجل الأعمال رفيع ‏المستوى ومعروف على مستوى المملكة، وشريكه، وشركتهم، بأكثر من 12.172مليون ‏دينار، لهذا استصدر قرار محكمة بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.‏

ويمتلك رجل الأعمال (من العيار الثقيل) شركة كبيرة للوحات الاعلانية الخارجية، كما يمتلك حصة في شركة طيران محلية، بالاضافة الى أنه يشارك هو وابناؤه في مجالس إدارات ‏شركات مساهمة عامة تمتد إلى كافة نواحي الاقتصاد والاستثمار، ويبلغ رأس المال المسجل ‏لبعضها عشرات الملايين.‏