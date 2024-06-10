بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

نفاع: خطاب الملك اطار لرؤية حزب عزم الاقتصاية والسياسيةدية

10 يونيو 2024
نفاع: خطاب الملك اطار لرؤية حزب عزم الاقتصاية والسياسيةدية

وطنا اليوم/ عبر الدكتور زيد نفاع امين عام حزب عزم عن اعتزازه بخطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال واصفا اياه بانه الاطار لرؤية حزب عزم السباسية والاقتصادية ..وقال نفاع ان جلالة الملك تحدث في خطابة اليوم في محاور عدة وهامة .

١) قوة الجبهة الداخلية التي ساهمت في إحباط جميع ما يحاك من سوء للدولة الأردنية .

٢) تحدث عن عزم الأردنيين في النجاح وانة يتباهى بالأردنيين في العالم .

٣) تحدث عن ” الهوية الأردنية ” دون اي مردفات او تغيرات او إضافات وهذة رسائله سياسية واضحة .

٤) وتحدث عن جذب الاستثمارات للأردن .

واستمعت للخطاب بإصغاء عالي
واليوم ان سعيد جدا ان رؤية حزب عزم وخطاب عزم السياسي والاقتصادي مطابق تماما لرؤية سيد البلاد حفظة الله ورعاة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:01

اصدار مسكوكات تذكارية باليوبيل الفضي

11:53

الحجز التحفظي على اموال رجلي أعمال أحدهم شخصية ‏اقتصادية من العيار الثقيل

11:49

مجموعة الخليج للتأمين تهنئ الملك باليوبيل الفضي

11:45

الطاقة تطرح عطاءات طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

11:41

شهيدان برصاص الاحتلال في طوباس وطولكرم

11:32

برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته عبر الرصيف الأميركي

11:25

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

11:04

الخصاونة يهنئ بذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

10:54

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

10:48

القبض على 4 نصابين يبيعون أساور حج مزورة

10:19

ذبحتونا: نظام التوجيهي الجديد لن يستطيع الصمود

10:11

لم يستطيعوا منع نشره فعطلوا الموقع.. مقال عن النكبة يهز جامعة كولومبيا

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024