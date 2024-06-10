نفاع: خطاب الملك اطار لرؤية حزب عزم الاقتصاية والسياسيةدية

وطنا اليوم/ عبر الدكتور زيد نفاع امين عام حزب عزم عن اعتزازه بخطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال واصفا اياه بانه الاطار لرؤية حزب عزم السباسية والاقتصادية ..وقال نفاع ان جلالة الملك تحدث في خطابة اليوم في محاور عدة وهامة .

١) قوة الجبهة الداخلية التي ساهمت في إحباط جميع ما يحاك من سوء للدولة الأردنية .

٢) تحدث عن عزم الأردنيين في النجاح وانة يتباهى بالأردنيين في العالم .

٣) تحدث عن ” الهوية الأردنية ” دون اي مردفات او تغيرات او إضافات وهذة رسائله سياسية واضحة .

٤) وتحدث عن جذب الاستثمارات للأردن .

واستمعت للخطاب بإصغاء عالي

واليوم ان سعيد جدا ان رؤية حزب عزم وخطاب عزم السياسي والاقتصادي مطابق تماما لرؤية سيد البلاد حفظة الله ورعاة .