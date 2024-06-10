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ناصيف زيتون إلى القفص الذهبي قريباً

منذ 6 ساعات
ناصيف زيتون إلى القفص الذهبي قريباً

وطنا اليوم_بعد قصة حب بعيدة عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، يضع الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة اللمسات الأخيرة على تحضيرات زفافهما.

وأكدت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية أن حفل الزفاف سيكون في بداية شهر تموز المقبل في في بيروت وسيقتصر الحضور على المقربين من العروسين.

 

وعلى الرغم من تسريب هذه المعلومات الخاصة بحفل الزفاف، إلا أن العروسين لا يزالان يتكتمان على الأمر ويحرصان على إبقاء علاقتهما وتفاصيل زفافهما وموعد الحفل بعيدين عن التداول والإعلام.

 

إلى ذلك تداولت صفحات لمحبي النجم السوري معلومات عن حفل الزفاف وأشارت إلى أن الموعد سيكون في 7 تموز المقبل، وقد باشر الثنائي بالإجراءات الرسمية لإتمام عقد القران وحفل الزفاف.

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الخبر السعيد وانقسمت التعليقات بين مؤيد لعلاقة الحب التي تجمع النجمين وبين من انتقد تكتمهما المبالغ فيه وعدم حديثهما عن علاقة الحب التي تجمع بينهما منذ سنوات.

 

 

 

 

 


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