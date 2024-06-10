بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

مصر.. قرار من جهات التحقيق بخصوص صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

10 يونيو 2024
مصر.. قرار من جهات التحقيق بخصوص صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

وطنا اليوم_

قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه في حفل زفاف خاص.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وصولًا إلى حقيقتها.

 

وكان الفنان عمرو دياب قد حرر محضرا ضد الشاب الذي حاول التقاط صورة “سلفي” معه، حيث أكد محامي “الهضبة” أن الشاب أمسك بموكله من الظهر ووضع الهاتف في وجهه عنوة.

 

وأكد دفاع “دياب” أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه.

 

وفي تصريح لشبكة “مصراوي”، أشار المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات محمد عبد الله أن كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، وأنه لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة.

 

وأردف: “ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح”.

 

وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة “سيلفي” معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به “الهضبة” خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته عبر الرصيف الأميركي

11:25

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

11:04

الخصاونة يهنئ بذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

10:54

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

10:48

القبض على 4 نصابين يبيعون أساور حج مزورة

10:19

ذبحتونا: نظام التوجيهي الجديد لن يستطيع الصمود

10:11

لم يستطيعوا منع نشره فعطلوا الموقع.. مقال عن النكبة يهز جامعة كولومبيا

10:01

دريد لحام: راتبي التقاعدي يعادل سعر عبوتي غاز

09:59

وفيات الاثنين 10-6-2024

09:55

الصبيحي يغالط الخصاونة حول تقليص نسبة البطالة: مش راكبة

09:41

أستراليا تندد بـ المثلث الأحمر على مبنى قنصلية أميركا

09:31

زين تُحَيّي أبا الحُسَيْن بمشاركة آلاف الأردنيين

وفيات
وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024