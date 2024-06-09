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خطوة جديدة من واشنطن بشأن “اتفاق غزة”

10 يونيو 2024
خطوة جديدة من واشنطن بشأن “اتفاق غزة”

وطنا اليوم_أفادت وسائل إعلام بتوزيع واشنطن مشروع قرار معدلا للمرة الثانية في مجلس الأمن بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وبحسب قناة “الجزيرة”، يرحب مشروع القرار الأميركي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 أيار/ مايو الماضي، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.

كما يرحب مشروع القرار باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

 

ويؤكد المشروع أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.


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