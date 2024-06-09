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مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش الملكي

10 يونيو 2024
مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش الملكي

وطنا اليوم محمد ملكاوي_ بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، يتقدم “شباب 911” بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام جلالته، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بالرؤية الحكيمة التي قادت المملكة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

 

منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقاليد الحكم في المملكة، قاد الأردن بحكمة ورؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ورفاهية لجميع شعبه. وعلى مدار الخمس والعشرين عاما الماضية، شهد الأردن تحولات هامة في جميع المجالات الحيوية تحت قيادة جلالته الحكيمة.

 

تحت قيادة جلالته، شهد الأردن تقدما ملموسا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والثقافة. وعمل جلالته بجد واجتهاد على تعزيز قيم الحوار والتسامح وبناء جسور الفهم والتعاون مع مختلف دول العالم.

 

في هذه المناسبة العظيمة، نعبر نحن “شباب 911 “عن تقديرنا العميق وامتناننا لجلالته على جهوده المستمرة في خدمة الوطن والمواطنين.

 

ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم رؤيته النيرة ومسيرته الحكيمة، ونعد بمواصلة العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للأردن وشعبه الوفي.

 

فليحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، وليديم على الأردن الحبيب الأمن والاستقرار تحت ظل حكمه الحكيم.

 

وكل عام وجلالة الملك والأردن بخير ورخاء واستقرار.


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