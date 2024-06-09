البطاينة: خطاب جلالة الملك كان شاملا من حيث سرد الإنجاز ورسم خارطة الطريق

وطنا اليوم_وصف الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة خطاب جلالة الملك اليوم خلال إحتفال المملكة باليوبيل الفضي بالشامل والراسم لخارطة الطريق بعد مسيرة ربع قرن من التحديات والإنجازات، وبرؤية واضحة ودون تردد .

وأضاف البطاينة أن في خطاب جلالته تعبير يدب العزة والشموخ في القلوب عند حديثه عن مسيرة الإنجاز في اقسى الظروف، ووصف جلالته سردية الأردن في الدفاع عن قضايا الأمة ونصرة المظلومين خير وصف.

وقال الأمين العام لحزب إرادة أن الخطاب يبعث الأمل عند حديث جلالته عن المواهب الشبابية والكفاءات والقدرات البشرية في شتى المجالات ، وكعادته شد سيدنا من أزرنا وزادنا ثقة فوق ثقتنا عندما قال أن الأردن سيبقى بقواته المسلحة وأجهزته الأمنية عصي على كل المصاعب، حيث توحدنا خلف الراية في وجه الخوارج وأصحاب الفتن وتجاوزنا فوضى الإقليم…

وقالها جلالة الملك واضحة وضوح الشمس وغير قابلة للتأويل أن الهوية الوطنية مصدر ثبات وقوة في مواجهة الأخطار…