عاجل | غانتس يستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي

وطنا اليوم_أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس -في مؤتمر صحفي- استقالته من حكومة الطوارئ.

وفيما يأتي أبرز تصريحاته خلال المؤتمر:

مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية.

نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل.

أدعو نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذا قررنا مغادرة حكومة الطوارئ.

أدعو قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبي من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية.

أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها.

أقول لعائلات المختطفين إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم.