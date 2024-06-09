مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب يتفقد جاهزية الدائرة الثالثة في عمان

في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها الهيئة على مقار لجان الانتخابات الرئيسيه للإطلاع على سير العمل والتجهيزات ومدى الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها اللجان ليوم الاقتراع

قام مدير العمليات في الهيئة المستقله للانتخاب السيد ناصر الحباشنه يرافقه فريق من الهيئة بزياره لمقر لجنة إنتخابات الدائره الثالثة الرئيسية في عمان العاصمه وكان بأستقباله رئيس لجنة إنتخابات الدائره الثالثة السيد رئيس اللجنة كساب شراي الشخانبه وأعضاء اللجنه في مقر اللجنه في صالة تلاع العلي الرياضية ، وقد تفقد الحباشنه جاهزية الدائره الثالثه في العاصمه عمان ومدى الاستعداد ليوم الاقتراع الذي سوف يجري في يوم ٢٠٢٤/٩/١٠ في مختلف انحاء المملكة ، والاطلاع على الترتيبات التي قامت بها اللجنة بهذا الخصوص، وتضم لجنة إنتخابات الدائره الثالثة في عمان والذي يرأسها كساب الشخانبه ٥ لجان فرعيه وهي ناعور ومرج الحمام ووادي السير وصويلح والجبيهه ، وتعد الدائره الثالثه من أكبر دوائر العاصمه لاحتوائها على ٣ ألويه كبيره وهي لواء ناعور ولواء وادي السير ولواء الجامعه، حيث الزخم العشائري الكبير في هذه المناطق ، وفي نهاية الزياره ، أبدى مدير العمليات الحباشنة رضاه واعجابه بمستوى الانجاز الذي تحقق خلال الفترة السابقة من اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ، وقدم مدير العمليات في الهيئة المستقله للانتخاب ناصر الحباشنه الشكر لرئيس لجنة إنتخابات الدائره الثالثة في عمان كساب الشخانبه وأعضاء اللجنه وإلى اللجان الفرعية على المستوى العالي من الاستعداد والتنظيم لإدارة عملية الإنتخابات والاقتراع .