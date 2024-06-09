دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:ثمن المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية و لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتولي جلالته سلطاته الدستورية والتي أشاد فيها بالشعب الأردني الذي طالما رآه مرفوع الهامة يباهي به الأمم مشيدا بعزيمة الشعب الأردني التي جعلت من الأردن بلدا عصيا على المصاعب واعدا بمستقبل أفضل ويستحقه الجميع مؤكدا ان الهوية الأردنية مصدر ثبات وقوة في مواجهة الاخطار

وأكد خرفان على تجديد الولاء والانتماء لجلالة الملك والتفافنا خلف قيادته الملهمة والحكيمة واثقين بمستقبل مشرق، متمنين لجلالته موفور الصحة والعافية وكل عام وجلالة مولانا وسيدنا بألف خير .