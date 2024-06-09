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نتنياهو: حماس تشترط وقف الحرب ولن أوافق على ذلك

منذ 3 ساعات
نتنياهو: حماس تشترط وقف الحرب ولن أوافق على ذلك

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن الدولة العبرية تقاتل في سبع ساحات، مطالبا بالتماسك الداخلي.
وصرح نتنياهو قائلا: “نحن نقاتل الآن في سبع ساحات، ضد حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، وإيران، وضد المحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد على أن هذه الوضع يتطلب التماسك الداخلي.
وأضاف “مستقبلنا لن يكون موجودا هنا أمام محور الشر الإيراني”.
وبشأن صفقة الرهائن، قال: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب (…) ملتزمون بالنصر المطلق وإعادة المختطفين، وأيضا ملتزمون بضمان مستقبلنا الذي لن يحصل إذا أحنينا رؤوسنا”.


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