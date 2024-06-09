الدكتور علي المحارمة يعلن نيته خوض الانتخابات النيابية مستنداً إلى خبرة ربع قرن في العمل البرلماني

وطنا اليوم_بعد استشارة العديد من فئات عشيرته وشيوخ ووجهاء وقادة الفكر وصنّاع الرأي العام في سحاب ومناطق الدائرة الأولى، ينوي مساعد أمين عام مجلس النواب الدكتور علي عبدالسلام المحارمة خوض الانتخابات النيابية القادمة.

يستند الدكتور المحارمة إلى خبرته الواسعة التي تراكمت على مدى ربع قرن في مجلس النواب، حيث عمل كباحث مشارك وأمين سر لجان نيابية، ورئيساً ومؤسساً لقسم الجريدة الرسمية، ورئيساً لقسم الرقابة الإدارية، ومديراً للرقابة الداخلية، ومستشاراً للبرلمانيات الأردنيات، وأخيراً شغل منصب مساعد أمين عام المجلس للشؤون الإدارية والمالية.

يعد المحارمة خبيراً ومدرباً معتمداً في مجال العمل البرلماني على المستوى المحلي والعربي والدولي، وقد مثل الأردن في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية. وله إسهامات أكاديمية متميزة، من أبرزها كتابه “تصاعد القوى الدينية الإسرائيلية” الذي تنبأ بسيطرة الخطاب الديني المتطرف على السياسة الإسرائيلية، وتم نشره بأربع طبعات. بالإضافة إلى مئات المقالات المنشورة في الصحافة المحلية والعربية.

المحارمة ناشط ومؤسس للعديد من الفعاليات والمبادرات في المجتمع المدني، ويرأس جمعية الصهيله للتنمية السياسية. وقد تم انتخابه عضواً في المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني، ونائباً لرئيس لجنة المرأة والشباب في الحزب.

يحمل الدكتور علي عبدالسلام المحارمة شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، وماجستير في النظم السياسية من القاهرة، ودكتوراه في الأحزاب السياسية من جامعة مؤتة. بالإضافة إلى العديد من الشهادات والدورات المتخصصة، منها شهادة التحكيم الدولي من تونس، وشهادة الإدارة البرلمانية من ستراسبورغ/فرنسا، وشهادة عمل اللجان البرلمانية من كانبيرا/أستراليا، وشهادة التخطيط والموازنة من إسبانيا، وشهادة تأهيل المدربين من جامعة البلقاء، وشهادة في الإدارة الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.

يتمتع المحارمة بحضور وقبول واسع في سحاب وكافة مناطق الدائرة الأولى في محافظة العاصمة.